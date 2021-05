Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Pfarrheim - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Sonntag, 9. Mai auf Montag, 10. Mai, zwischen 23 und 5.30 Uhr, wurde ins Pfarrheim an der Franziskusstraße in Bonnenbroich-Geneicken eingebrochen.

Zugang erlangten die bislang unbekannten Täter durch ein eingeschlagenes Kellerfenster. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten sichtlich und erbeuteten u.a. Bargeld im unteren vierstelligen Bereich sowie ein Pedelec.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cr)

