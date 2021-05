Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Brennende Terrassenüberdachungen: Ursache geklärt

Mönchengladbach (ots)

Wie die Feuerwehr Mönchengladbach bereits berichtete, es ist am frühen Sonntagmorgen, 9. Mai, zum einem Brand auf einer Terrasse gekommen, der sich auf die Nachbarhäuser ausgebreitet hatte. Die Kriminalpolizei hat die Brandursache geklärt - und warnt vor unbeaufsichtigt runterbrennenden Kerzen!

Bei dem Feuer auf der Straße Kothausen in Rheindahlen, hatte bei Eintreffen der Feuerwehr bereits eine Terrassenüberdachung in voller Ausdehnung gebrannt. Die Löscharbeiten konnten schlimmeres verhindern, der Brand hatte jedoch schon auf die benachbarten Terrassenüberdachungen sowie das Dach eines Nachbarhauses übergegriffen. Es wurde niemand verletzt.

Die Kriminalpolizei nahm, unter anderem unter Hinzuziehung eines Brandsachverständigen, die Ermittlungen auf. Der Brand war vermutlich auf der Terrasse durch eine dreidochtige Kerze ausgebrochen, die in einem großen Glasbehälter runterbrannte. Daher geht die Polizei derzeit von fahrlässiger Brandstiftung aus.

Die Ermittler warnen: Eine Kerze, vor allem in der Größe, kann auch bei unbeaufsichtigtem Abbrennen in einem solchen Glasgefäß schnell gefährlich werden! Die Hitze staut sich beim Herunterbrennen am Fuße des Gefäßes, bis auch das Wachs anfängt zu brennen. Dies kann dazu führen, dass das Glas zerspringt und das brennende Wachs auf entflammbare Gegenstände kommt. Bitte achten sie immer darauf, dass jegliche Flammen gelöscht sind, bevor sie einen Ort verlassen. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell