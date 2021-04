Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Angeblicher Wasserinstallateur bestiehlt 80-Jährige

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter klingelte am Donnerstag gegen 12 Uhr an der Wohnungstür einer 80-Jährigen in Hemmingen und gab sich als Wasserinstallateur aus, der die Heizung überprüfen müsse.

Nachdem die Seniorin ihn eingelassen hatte, lenkte er die Dame ab, indem er sie um ein Gefäß zum Auffangen des Wassers bat. Während die 80-Jährige damit abgelenkt war, stahl der Täter aus dem Schlafzimmer eine Lederbox mit Schmuck. Der Wert des Diebesgutes konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, etwa 40 Jahre alt, etwa 175 bis 180 Zentimeter groß, schlank, kurzes dunkles Haar, sprach Hochdeutsch.

Der Polizeiposten Schwieberdingen ist für Zeugenhinweise unter Tel. 07150 383753 0 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell