Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Nach Auseinandersetzung unter Jugendlichen in Ludwigsburg 16-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Nachdem am Montagabend gegen 18.15 Uhr im Bereich des Arsenalplatzes in Ludwigsburg ein 14-Jähriger durch einen Messerstich schwer verletzt wurde (wir berichteten am Dienstag), konnte die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg am Freitagmorgen drei Tatverdächtige vorläufig festnehmen. Im Zuge der Ermittlungen hatten sich Hinweise auf eine Tatbeteiligung dreier 14,15 und 16 Jahre alter Jugendlicher ergeben. Der Verdacht, dass der 16-Jährige dem Opfer die Stichverletzung zugefügt haben könnte, erhärtete sich im Laufe der Woche. Auf Anregung der Kriminalpolizei beantragte die Staatsanwaltschaft Stuttgart beim Amtsgericht Stuttgart einen Haftbefehl gegen den 16-Jährigen. Er und sein 15 Jahre alter Bruder konnten letztlich bei einer Verwandten in Landkreis Esslingen festgestellt werden. Der 14 Jahre alte Komplize, der im Landkreis Ludwigsburg wohnt, wurde zuhause angetroffen. Die Wohnungsdurchsuchungen förderten keine verdächtigen oder tatrelevanten Gegenstände zu Tage. Alle drei Jugendliche wurden nach ihrer Festnahme zur Kriminalpolizei gebracht. Die beiden jüngeren Verdächtigen wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und an Erziehungsberechtigte übergeben. Die richterliche Vorführung des 16-Jährigen erfolgte am Freitagnachmittag. Der Richter setzten den bereits erlassenen Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den deutsch-türkischen Jugendlichen in Vollzug und wies ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die Ermittlungen dauern weiter an.

