Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ruhiger Vatertagsverlauf in und um Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Kalefeld, Kreiensen Donnerstag, 13.05.21, 06.00 - 24.00 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Die Polizei Bad Gandersheim konnte am Donnerstag, 13.05.21 einen ruhigen Vatertagsverlauf für Bad Gandersheim und die angrenzenden Ortsteile vermelden. Neben einigen Streitigkeiten im Familiären Umfeld und einigen Verlustanzeigen mussten die Beamten der Polizei Bad Gandersheim in dem Zeitraum von 06.00 Uhr bis 24.00 Uhr vier Hinweisen auf Coronaverstöße in den Bereichen Kalefeld, Kreinesen, Greene und Gandersheim nachgehen. In allen vier Fällen konnten teils zwar Personen angetroffen, aber keine Coronaverstöße festgestellt werden. Gegen 15.25 Uhr wurde eine Ruhestörung durch einen bellenden Hund und Sägearbeiten in Bad Gandersheim angezeigt. Bei einer Überprüfung des Hinweises konnten keinerlei Sägearbeiten festgestellt werden. Der betreffende Hund hatte sich derweil ebenfalls wieder beruhigt, so dass die Ruhe wieder hergestellt war. Gegen 18.50 Uhr wurden die Beamten zu einer Unterstützung der Autobahnpolizei angefordert, da ein freilaufender Hund den Verkehr auf der A7 Höhe Seesen gefährdete. Der Hund konnte eingefangen und an die Seesener Kollegen übergeben werden. Trotz des zum Feiern einladenden guten Wetters hielt sich die Bevölkerung im Zuständigkeitsbereich der Polizei Bad Gandersheim weitestgehend an die derzeit geltenden strengen Kontaktbeschränkungen. "Wir freuen uns über das besonnene und vernünftige Verhalten der Bürger in der für alle nicht ganz einfachen Zeit. Dafür gebührt ihnen unser Dank".

