POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Sattelzug auf Kuschelkurs

Am späten Samstagabend rammt ein Lkw zwei geparkte Lkw-Anhänger in der Daimlerstraße und verursacht erhebliche Sachschäden.

Ulm (ots)

Am Samstagabend verlor gegen 21.20 Uhr der Lenker eines Sattelzuges in der Herbrechtinger Daimlerstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er prallte auf dem dortigen Parkplatz zunächst gegen den Anhänger eines geparkten Lkw. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass dieser Anhänger gegen einen weiteren Lkw-Anhänger eines danebenstehenden Lkw geschoben wurde. Die Sachschäden belaufen sich nach ersten Schätzungen auf einen unteren fünftstelligen Eurobereich. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Die Unfallursache dürfte in der massiven Alkoholisierung des 31-Jährigen Lkw-Fahrers liegen: Er war so betrunken, dass er nicht einmal mehr einen Alkoholtest durchführen konnte.

