POL-UL: (UL) Erbach - Bei Vorfahrtsverletzung wurden zwei Frauen verletzt

Am Freitagmittag, gegen 17.45 Uhr, fuhr eine 59-Jährige auf der K 7373 von Ersingen nach Dellmensingen. Vor dem Ortsbeginn bog sie nach links in die K 7375 in Richtung Erbach ab. Von dort kam aber ein Opel Vectra, dessen 26-jährige Fahrerin Vorfahrt hatte. Beide Autos stießen zusammen und beide Fahrerinnen wurden verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur Untersuchung in Krankenhäuser. Am Opel Corsa der Unfallverursacherin entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000®, am Vectra in Höhe von 2.000EUR.

