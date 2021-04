Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Elektrisches Gerät war in Brand geraten

Ulm (ots)

Am Freitagmittag, kurz nach 15 Uhr, war der Feuerwehr ein Brand in einem Wohnhaus im Stadtteil Mettenberg gemeldet worden. Aus dem Keller drang starker Rauch. Unter Atemschutz konnte die Feuerwehr im Heizungskeller ein elektrisches Gerät ausfindig machen, das in Brand geraten war. Bisher wird von einer technischen Ursache ausgegangen. Eine 58-jährige Bewohnerin klagte aufgrund der Rauchgase über Probleme, weshalb auch der Rettungsdienst und ein Notarzt im Einsatz waren. Sie kam zur Untersuchung in die Klinik. Die Feuerwehr Biberach und vom Stützpunkt Mettenberg war mit sechs Fahrzeugen und 25 Mann vor Ort. Der Schaden an Gerät und durch den Rauch kann noch nicht beziffert werden.

