POL-UL: (GP) Göppingen - Autofahrerin holte Rollerfahrer vom Sattel

Ulm (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 18.20 Uhr, wollte eine Autofahrerin von der Eberhardtstraße nach links in die Carl-Hermann-Gaiser Straße abbiegen. Ihr kam ein Roller entgegen. Obwohl sie diesen hätte zuerst passieren lassen müssen, fuhr sie los. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 69-jährige Rollerfahrer leicht verletzt wurde. Die 78-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Der Roller musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen betrug je 2.000EUR.

