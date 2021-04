Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP)(HDH)(UL) Region - Polizei kontrolliert intensiv

Die Polizei hat für das Wochenende intensive Kontrollen angekündigt. Und durchgeführt.

Nachdem am Wochenende zuvor viele Menschen unter Missachtung der notwendigen Abstände auf den Straßen waren, vereinzelt auch mit Autos lärmten, hatte die Polizei Kontrollen angekündigt. Angesichts der steigenden Temperaturen waren auch wieder viele Menschen auf den Straßen zu erwarten. Schon in der Nacht zum Freitag führte die Polizei in der Region Kontrollen durch (wir berichteten). Die setzte sie in der Nacht zum Samstag fort. In Ulm wurden neben den intensiven Kontrollen vorsorglich die größeren Parkplätze gesperrt, um größere Ansammlungen zu verhindern und Nachtruhe und Verkehrssicherheit aufrecht zu erhalten. Wo sich größere Gruppen bildeten schritt die Polizei konsequent ein. Dies war nicht nur in Ulm erforderlich. Auch in den Landkreisen Alb-Donau, Biberach, Göppingen und Heidenheim mussten Streifen Autofahrer zur Raison bringen und für Ruhe sorgen. Angesichts der vielen zusätzlichen Streifen, die die Polizei im Einsatz hatte, gelang es der Polizei, immer schnell da zu sein, wo sich Ansammlungen bildeten. Durch die frühzeitige Auflösung hielten sich Lärm und Verstöße in Grenzen.

(BC) In Biberach sorgte ein junger Fahrer für gefährliche Szenen. Mehrere Autos standen kurz vor 23 Uhr auf dem Parkdeck eines Lebensmittelmarkts, der junge Mann drehte so schnell seine Kreise, dass das Heck seines Audis ausbrach. Die Polizei beendete das gefährliche Treiben. Die rund 20 Personen sehen Anzeige wegen der Verstöße gegen die Corona-Verordnung entgegen. Den jungen Fahrer erwartet eine Anzeige wegen des gefährlichen Rennens. Schon ab dem Mittag hatten Streifen in der Innenstadt nach dem Rechten geschaut, zumal viele Menschen unterwegs waren. Vereinzelt mussten sie Passanten auf die Einhaltung der Mindestabstände hinweisen. Eine Streife traf gegen 20 Uhr am Gigelberg auf mehrere Autos. Die Polizisten wiesen die Menschen drumherum auf die notwendigen Abstände hin. Dabei fiel ihnen starker Marihuanageruch auf. Als der mutmaßlich Besitzer des Rauschgifts kontrolliert werden sollte, ergriff er die Flucht. Doch er kam nicht weit, denn er stürzte. Die Polizei fand in seinem Rucksack fast 50 Gramm Marihuana und mehrere hundert Euro mutmaßliches Dealergeld. Geld und Rauschgift stellte die Polizei sicher. Den 21-Jährigen erwartet eine Strafanzeige.

(GP) Unter Drogeneinfluss stand ein Autofahrer, den die Polizei kurz nach 18 Uhr in Göppingen kontrollierte. Diesen Verdacht bestätigte ein Schnelltest. Der 20-Jährige musste sein Auto stehen lassen. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige. Im Laufe des Verfahren wird er auch um seinen Führerschein bangen müssen.

(HDH) Gegen Mitternacht sammelten sich in Herbrechtingen etwa 20 Fahrzeuge auf einem Parkplatz. Auch hier war die Polizei schnell da, kontrollierte die Fahrer und schickte sie weg.

(UL) Gegen 21 Uhr stoppte die Polizei in Blaustein einen Autofahrer, der erkennbar betrunken war. Ein Alkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Der 37-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Er sieht einer Strafanzeige entgegen. Etwa zwei Stunden später stellte eine Streife in Ehingen eine 29-Jährige, die ebenfalls Alkohol getrunken hatte und am Steuer saß. Auch für diese Frau war die Fahrt zu Ende, sie wird ebenfalls angezeigt. Angezeigt wird auch ein 25-Jähriger, der kurz nach 21 Uhr in Ulm durch die Neue Straße fuhr. Er ließ mehrmals seinen Motor laut aufheulen. Das bringt dem Fahrer jetzt ein Bußgeld ein.

Etwa 60 Platzverweise erteilte die Polizei im Laufe der Nacht und schickte damit Männer und Frauen im Alter von 17 bis 42 Jahren weg. Hinzu kommen rund 20 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung. "Wir haben mit unseren Beamtinnen und Beamten für Ruhe und Sicherheit gesorgt", sagte der Einsatzleiter der Polizei und kündigte weitere Kontrollen an.

