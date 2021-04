Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Fahrer war abgelenkt und verursachte Unfall

Ulm (ots)

Am Freitagabend, gegen 19,40 Uhr, fuhr ein 34-Jähriger von der Steinbeisstraße nach links in die Überkinger Straße ein. Dabei übersah er einen Mercedes, der auf der mittleren Spur in auswärtige Richtung fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Autos. Dabei wurde die 39-jährige Beifahrerin im Ford des Unfallverursachers leicht verletzt. Der 25-jährige Fahrer des Mercedes blieb unverletzt. Nach Angaben der Beteiligten vor Ort kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Fahrer des Ford abgelenkt und bei Rot über die Ampel gefahren war. Der Sachschaden am Ford hinten links wird auf 1.000EUR geschätzt, am Mercedes vorne links auf 6.000EUR.

