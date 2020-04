Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht!

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich am Montag gegen 12:25 Uhr in der Steigestraße in Eberbach. Den Angaben einer 49-jährigen Fahrzeugführerin zufolge, musste sie aufgrund eines ihr mit überhöhter Geschwindigkeit entgegenkommenden braunen SUV der Marke Opel hastig nach rechts in eine Parklücke ausweichen, wobei sie hierbei einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw streifte. Der entgegenkommende Opel setzte seine Fahrt ungebremst fort. Inwieweit der männliche Fahrer, der auf etwa 40-45 Jahre geschätzt wird, an dem Verkehrsunfall beteiligt ist, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen des Verkehrsdienst Heidelberg. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0621/174-4111 zu melden.

