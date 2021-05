Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrere CORONA-Verstöße im Stadtgebiet

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 14.05.2021, 18:00 - 18:35 Uhr

Am Freitag, den 14.05.2021, wurde die Polizei in Einbeck gleich zweimal kurz hintereinander, von aufgebrachten Bürgern, auf mögliche Verstöße gegen die CORONA-Verordnung aufmerksam gemacht. Gegen 18:00 Uhr traf sich eine Gruppe von 6 Personen auf dem Marktplatz. Die Männer mit Migrationshintergrund waren so in ihren Gesprächen vertieft, dass sie zunächst die annahende Polizeistreife nicht bemerkten. Erst als diese fast neben ihnen stand, wollten sie sich von ihrem Standort entfernen. Nach Personalienfeststellung wurde gegen 5 Personen aus der Gruppe ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Eine Person hatte bereits eine Covid-Erkrankung durchlebt und war dadurch von den Maßnahmen befreit. Eine weitere Gruppe junger Autofahrer traf sich zum wiederholten Mal mit ihren Fahrzeugen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Walter-Poser-Straße. Auch hier wurden mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen von der Polizei gefertigt. Der Parkplatz entwickelt sich immer mehr zum Treffpunkt junger Menschen, die sich dicht nebeneinander mit ihren Fahrzeugen aufstellen und durch die geöffneten Fensterscheiben miteinander kommunizieren. Anschließend werden Verkehrsübungen auf dem Gelände durchgeführt oder von dort eine Art von "Versteckspiel" mit Kraftfahrzeugen im Stadtgebiet gestartet.

