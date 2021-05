Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gartenzaun beschädigt

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 13.05.2021; 11:00 Uhr

Am Donnerstag, den 13.05.2021, stellte ein 63jähriger Moringer fest, dass ein bislang noch unbekannter Täter die Umzäunung seines in Einbeck befindlichen Gartens beschädigt hat. Der Garten befindet sich in einer Kleingartenkolonie im "Kleinen Varlenkamp" und ist mit einem Maschendrahtzaun umgeben. An einer Seite zum Nachbargarten wurde vom Zaun eine Reihe des Drahtes durchtrennt und der Zaun zu den Seiten weggedrückt, sodass ein Loch von ca. einem Quadratmeter entstand. Weitere Beschädigungen auf dem Grundstück, bzw. ein gewaltsames Eindringen in die dort befindliche Gartenbude haben nicht stattgefunden. Insgesamt ist dem Garteninhaber ein Schaden von ca. 50,- Euro entstanden. Hinweise aus der Bevölkerung, die zum Täter führen können, nimmt die Polizei unter Tel. 05561-949780 entgegen.

