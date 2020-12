Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (458/2020) Kreisverkehr "Branntweinseiche": Unbekannter Autofahrer beschädigt mehrere Verkehrszeichen und flüchtet

GöttingenGöttingen (ots)

Bad Lauterberg, Kreisverkehr K 432/B 243/L604 zwischen Osterhagen und Bad Sachsa Sonntag, 13. Dezember 2020, gegen 19.20 Uhr

BAD LAUTERBERG (jk) - Unmittelbar an der Einmündung zum Kreisverkehr "Branntweinseiche" zwischen Osterhagen und Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) ist ein unbekannter Autofahrer am Sonntagabend (13.12.20) gegen 19.20 Uhr gegen zwei Verkehrszeichen geprallt und danach geflüchtet. Die auf einer Verkehrsinsel aufgestellten Schilder wurden bei dem Aufprall erheblich beschädigt. Der Sachschaden beträgt rund 300 Euro.

Die Polizei geht davon aus, dass der Unfallfahrer aus Richtung Osterhagen gekommen sein muss. Am Unfallort wurden Fahrzeugteile sichergestellt. Zeugen berichteten den Beamten von einem dunklen Kombi, der zur fraglichen Zeit in einem Feldweg neben der K 432 gestanden und von einer männlichen Person begutachtet worden sein soll. Der Mann sei kurz danach in sein Auto gestiegen und weggefahren. Ob es sich bei ihm um den gesuchten Verursacher der Schäden handelt, ist noch unklar. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Lauterberg, Telefon 05524/9630 oder die Polizei in Bad Sachsa, Telefon 05523/9527915.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell