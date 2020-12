Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (457/2020) Auffahrunfall auf der A 7 bei Göttingen - Transporterfahrer aus Hessen eingeklemmt und schwer verletzt

GöttingenGöttingen (ots)

Autobahn 7 zwischen dem Autobahndreieck Drammetal und der Rastanlage Göttingen-Ost in Fahrtrichtung Hannover Dienstag, 15. Dezember 2020, gegen 23.55 Uhr

ROSDORF (jk) - Ein 33 Jahre alter Transporterfahrer aus dem Schwalm-Eder-Kreis (Hessen) ist Dienstagnacht (15.12.20) gegen 23.55 Uhr auf der A 7 in Höhe Göttingen aus bislang noch ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Sattelzug aufgefahren. Der Unfall ereignete sich zwischen dem Autobahndreieck Drammetal und der Rastanlage Göttingen-Ost in Fahrtrichtung Hannover. Bei der Kollision wurde der 33-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Er musste von der Feuerwehr befreit werden. Der 43 Jahre alte LKW-Fahrer blieb unverletzt. Trümmerteile verteilten sich auf einer geschätzten Länge von rund 300 Metern über alle drei Fahrstreifen. Die Richtungsfahrbahn Hannover war infolgedessen kurzfristig voll gesperrt. Die Unfallursache ist noch unklar. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 40.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell