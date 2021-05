Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Besitzer eines Mountainbikes gesucht

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 5.5.2021 hielten sich Polizeibeamte der Bundespolizei im Bahnhof Ahlen auf. Dort kamen ihnen 2 Männer entgegen, von denen einer sein mitgeführtes orangenes Mountainbike der Marke Serious zur Seite warf und versuchte wegzurennen. Die Beamten stellten seine Personalien fest und er gab an, dass Fahrrad im Bahnhof gefunden zu haben. Bislang liegt für das Mountainbike keine Diebstahlsanzeige vor. Wer kennt oder wem gehört dieses Fahrrad? Wer kann Angaben zu dem Besitzer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

