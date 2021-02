Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Unfall, gefährliches Verkehrsmanöver, Brand eines Schuppens

Aalen (ots)

Lauchheim: 3000 Euro Sachschaden

An der Einmündung Kreisstraße 3318 / B 29 in Richtung Aalen missachtete eine Autofahrerin am Mittwochnachmittag gegen 14.25 Uhr die Vorfahrt eines Pkw-Lenkers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Essingen: Polizei sucht Geschädigte und Zeugen

Ein Zeuge beobachtete am Mittwochabend gegen 20.20 Uhr einen weißen Pkw BMW, dessen Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit das Rotlicht der Ampel im Einmündungsbereich der B 29 mit der Landesstraße 1165, Höhe des Essinger Bahnhofs überquerte. Der 68-jährige Fahrer überholte in der Folge trotz Überholverbot und Gegenverkehr mehrere Fahrzeuge und fuhr anschließend davon. Verkehrsteilenehmer, die durch das rücksichtslose Verhalten des BMW-Fahrers gefährdet wurden werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd: Brand und Vandalismus

Unbekannte versuchten am Mittwochabend vergebens in eine Pfadfinderhütte einzubrechen, die sich im Waldgebiet zwischen Hussenhofen, Herlikofen und Burgholz befindet. Vermutlich hatten sich Jugendliche auf dem Gelände dort aufgehalten, verschieden Beschädigungen begangen und dort auch ein Lagerfeuer gemacht. Letztlich wurde auch die Türe eines Schuppens aufgebrochen und angezündet. Der Schuppen wurde durch das Feuer komplett zerstört. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren aus Gmünd und Hussenhofen wurden wie die Polizei gegen 19 Uhr alarmiert und waren mit 7 Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort. Hinweise auf die Personen werden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 erbeten.

