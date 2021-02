Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall, Driftübungen auf Spielplatz

Aalen (ots)

Mainhardt: Motorradfahrer auf Sattelzug aufgefahren

Ein 71-jähriger Motorradfahrer war am Mittwochnachmittag gegen 13:30 Uhr in der Heilbronner Straße unterwegs. Auf Höhe einer Tankstelle erkannte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender 22-jähriger Sattelzugfahrer verkehrsbedingt abbremste. Der Motorradfahrer fuhr auf den Sattelzug auf und verletzte sich dabei schwer. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1500 Euro.

Gaildorf: Driften auf Spielplatz

Bereits zwischen 11.02.2021 und 12.02.2021 haben Unbekannte mit einem bislang unbekannten Fahrzeug eine Grünfläche beim Kirgelspielplatz stark beschädigt. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund 800 Euro beziffert.

Die Polizei Gaildorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07971 9509-0.

