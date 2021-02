Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Scheiben an Pkw eingeschlagen & Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Scheiben an Pkw eingeschlagen

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen schlugen bisher unbekannte Vandalen die Frontscheibe sowie die hintere rechte Scheibe eines in der Heerstraße geparkten VW Polo ein. Weiterhin zerstachen die Täter beide Reifen auf der Fahrerseite. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Plüderhausen: Unfallflucht

Die Fahrerin eines schwarzen Kleinwagens stieß am Mittwoch gegen 8.50 Uhr auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Hauptstraße gegen ein stehendes Auto. Der darinsitzende Autofahrer machte noch mit Hubzeichen auf den Unfall aufmerksam, wovon sich die Verursacherin nicht beeindrucken ließ. Sie flüchtete und hinterließ erheblichen Sachschaden.

Die geflüchtete Autofahrerin war ca. 60 Jahre alt mit kräftiger Statur.

Wer zum Unfallgeschehen, zu dem geflüchteten Auto oder zu der Autofahrerin nähere Hinweise geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 in Verbindung setzen.

Schorndorf: Vorfahrt missachtet

Eine 70-jährige Audi-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 10.15 Uhr die Mittlere Uferstraße. Bei der Einmündung Waiblinger Straße missachtete sie die Vorfahrt eines Pkw Iveco und stieß mit diesem zusammen. Beide Insassen in den Fahrzeugen blieben beim Unfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro entstand, unverletzt. Der Pkw Audi wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell