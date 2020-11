Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Berauschte Fahrzeuglenker

Für drei Männer war nach Kontrollen am Dienstag und Mittwoch in Ulm die Fahrt zu Ende.

UlmUlm (ots)

Kurz vor 13.30 Uhr stoppten Polizisten am Dienstag einen Nissan in der Straße "In der Wanne". Bei der Kontrolle rochen die Polizisten Alkohol bei dem 63-jährigen Fahrer. Das bestätigte auch der Alkomattest. In einem Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein stellte die Polizei sicher. Ähnlich erging es am Mittwoch einem 36-Jährigen. Er musste seinen Ford kurz nach 1.30 Uhr in der Blaubeurer Straße stehen lassen, weil er zu viel Alkohol getrunken hatte. Gegen 3 Uhr entdeckte eine weitere Polizeistreife einen 21-Jährigen im Bereich des Bismarckrings. Der war dort mit einem E-Scooter auf dem Gehweg unterwegs. Auch hier rochen die Beamten Alkohol bei dem Mann. Der Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten und sein Führerschein wurde nach einer Blutprobe sichergestellt. Die Männer müssen sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

