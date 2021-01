Landeskriminalamt Niedersachsen

LKA-NI: Hinweis auf eine Presseinfo der Staatsanwaltschaft und Polizei Köln zu bundesweiten Durchsuchungen

Hannover (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln habe eine Pressemitteilung zu einem Einsatz (BAO Berg: Bundesweiter Einsatz gegen Kinderpornografie) veröffentlicht (https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12415), in dem auch die Polizei in Niederachsen eingebunden war. Weitergehende Auskünfte erteilen Polizei und Staatsanwaltschaft in Köln im Anschluss an die anberaumte Pressekonferenz (siehe Presseinfo der Polizei Köln), die auch live auf Facebook zu sehen sein wird.

Das LKA Niedersachsen erteilt zu dem Einsatz keine Auskünfte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

Original-Content von: Landeskriminalamt Niedersachsen, übermittelt durch news aktuell