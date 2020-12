Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Körperverletzung: Zeugen gesucht

PlettenbergPlettenberg (ots)

Bei einer handfesten Auseinandersetzung vor dem Tabak-, Zeitschriften- und Geschenkegeschäft Langhoff in der Grünestraße/Im Wieden wurde am Montag, kurz vor 14.30 Uhr, einer der Beteiligten erheblich verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls, darunter einen Mann und eine Frau, die sich zum Tatzeitpunkt in dem Laden aufhielten. Der männliche Zeuge ist zwischen 30 und 40 Jahre alt, schlank, war bekleidet mit schwarzer Jacke und über den Kopf gezogener Kapuze, blauer Jeans und dunkler Mund-/Nasen-Maske. Er hielt eine braue Geldbörse in der Hand. Über der rechten Schulter hing ein dunkler Rucksack. Die Zeugin wird auf 60 bis 70 Jahre geschätzt, trug Brille, blauen Mund-/Nasenschutz (eine Art OP-Maske), eine blaue Jacke, eine Damen-Strick-/Schirmmütze, eine hellblaue oder graue Hose und schwarze Schuhe. Sie hielt eine schwarze Geldbörse in der Hand.

Die Polizei bittet sowohl die beschriebenen Personen, als auch mögliche weitere Zeugen, sich in Lüdenscheid beim Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 02351-90995221 oder auf der Wache in Plettenberg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell