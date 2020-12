Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht auf der L 1125; Kirchheim am Neckar: Unbekannter bestiehlt 87-Jährigen

Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht auf der L 1125

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht Zeugen, die am Freitag gegen 09.45 Uhr auf der Landesstraße 1125 zwischen Bietigheim-Bissingen und Großsachsenheim einen Unfall beobachten konnten. Ein 32-Jähriger, der eine Straßenkehrmaschine fuhr, war in Richtung Bietigheim-Bissigen unterwegs. Etwa auf halber Strecke kam ihm ein noch unbekannter LKW-Fahrer entgegen. Als die beiden LKW aneinander vorbei fuhren, prallten die jeweiligen Seitenspiegel gegeneinander. Der Seitenspiegel der Kehrmaschine wurde gegen die Scheibe der Fahrertür geschleudert, durchbrach diese und landete im Innenraum. Der Unbekannte setzte seine Fahrt indes weiter in Richtung Großsachsenheim fort. Die alarmierte Polizei konnte vor Ort den Seitenspiegel des geflüchteten LKW, der blau-gelb gewesen sein soll, auffinden. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 750 Euro geschätzt.

Kirchheim am Neckar: Unbekannter bestiehlt 87-Jährigen

Ein 87-jähriger Senior wurde am Freitag gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Max-Eyth-Straße in Kirchheim am Neckar Opfer eines Trickdiebs. Der 87-Jährige hatte sich zuvor an einem Imbissstand mit Essen versorgt und war auf dem Weg zurück zu seinem Fahrzeug. Von hinten wurde er nun von einem Unbekannten angesprochen, der vorgab, dass der Mann einen Euro zu viel für das Essen bezahlt habe. Der Senior öffnete seinen Geldbeutel und der Täter legte eine Münze hinein. Anschließend entfernte sich der Täter von seinem Opfer. Kurz darauf bemerkte der 87-Jährige, dass das Scheingeld aus seinem Geldbeutel fehlte. Mutmaßlich dürfte der Unbekannte es entwendet haben. Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Tel. 07143 891060, sucht Zeugen, die auf dem Parkplatz Verdächtiges beobachtet haben, und insbesondere auch weitere Geschädigte.

