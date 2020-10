Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Am 09.10.2020, gegen 14:33 Uhr, kam es an der Einmündung Alexanderstraße / Am Pfannenofen in Hagen zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen. Eine 58jährige Hagenerin wollte mit ihrem Pkw von der Alexanderstraße nach links in die Straße Am Pfannenofen einbiegen. Hierbei übersah sie den vorrangberechtigten Pkw eines entgegenkommenden 40jährigen Hageners. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch noch ein weiterer im Nahbereich geparkter Pkw in Mitleidenschaft gezogen wurde. Beide Fahrzeugführer wurden mit dem Verdacht eines Polytraumas in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Insgesamt war ein Sachschaden von ca. 15500EUR entstanden. Die Pkw der jeweiligen Fahrzeugführer wurden abgeschleppt.

