Polizei Hagen

POL-HA: Leichtverletzter 31-Jähriger nach Körperverletzung

Hagen (ots)

Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem es in der Straße Springe zu einer Körperverletzung kam. Ein 31-jähriger Hagener war mit einem 49-Jährigen in einen Streit geraten. Der jüngere der Männer wurde zu Boden geschubst. Nachdem er wieder aufgestanden war, ging er dem 49-Jährigen hinterher und wurde im weiteren Verlauf mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Er wehrte sich und ein 24-jähriger Zeuge, der den Vorfall beobachtet hatte, versuchte den Streit bis zum Eintreffen des Streifenwagens zu schlichten. Die beiden Kontrahenten wurden jeweils leicht verletzt. Bei Männer waren augenscheinlich stark alkoholisiert. Der 31-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Eine Anzeige wurde durch die Polizei gefertigt. (ra)

