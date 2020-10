Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Transporter

Hagen (ots)

Am 09.10.2020, zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Transporter auf einem Parkplatz an der Obernahmer Straße in Hagen Hohenlimburg. Zwei 6- und 9jährige Täter hatten zunächst die Heckscheibe des Transporters eingeschlagen und sich so Zutritt ins Fahrzeuginnere verschafft. Anschließend wurden mehrere Schlüsselbunde und eine Fernbedienung entwendet. Durch Zeugen wurde die Polizei über den Einbruch informiert. Die Täter wurden den Erziehungsberechtigten übergeben. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

