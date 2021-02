Hauptzollamt Rosenheim

HZA-RO: Zoll stoppt Schmuggeltransporter

Bild-Infos

Download

Rosenheim, Mühldorf, Markt-Schwaben (ots)

Am 14.02.2021 wurde gegen 21 Uhr durch die Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV) München des Hauptzollamts Rosenheim ein in Bulgarien zugelassener Kleintransporter an der BAB 94 (Anschlussstelle Markt-Schwaben) kontrolliert. Der im Fahrzeug befindliche rumänische Staatsangehörige meldete lediglich drei Stangen Zigaretten an. Nachdem die Zöllner bei der anschließenden Kontrolle des Führerhauses eine Rechnung von über 100 Stangen fanden, wurde nach den restlichen Stangen gesucht. In einem speziell hergerichteten Hohlraum in der Ladebordwand, auf den die Zöllner erst nach dem Ausbau der Beifahrersitzbank stießen, fanden sie dann insgesamt 24.640 Stück Zigaretten, was rund 123 Stangen entspricht. Sämtliche Zigaretten wurden sichergestellt.

Wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung wurde gegen den Fahrer ein Strafverfahren eingeleitet und die entstandene Tabaksteuer in Höhe von über 4000 Euro nacherhoben des Weiteren wird er mit einer empfindlichen Geldstrafe rechnen müssen. Die weitere Bearbeitung des Falls wurde vom zuständigen Zollfahndungsamt München übernommen.

Original-Content von: Hauptzollamt Rosenheim, übermittelt durch news aktuell