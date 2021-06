Polizei Gütersloh

POL-GT: Schlägerei in Versmold

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - In der Nacht zu Sonntag (20.06., 00.15 Uhr) wurde die Polizei zunächst über eine Auseinandersetzung vor einer Gaststätte an der Münsterstraße informiert. Vor Ort trafen die Beamten auf zwei alkoholisierte Männer, welche von einer Schlägerei berichteten. Zudem vermissten die Männer eine Tasche, welche ihnen möglicherweise während der Schlägerei entwendet worden ist. Genaue Angaben zu den Tätern oder den Umständen konnten sie nicht machen. Die 36- und 31- jährigen Männer wurden zur Behandlung mit einem Rettungswagen ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert. Wenige Zeit später fiel ein 23-jähriger Mann an der Schulstraße auf. Er war nicht unerheblich verletzt und weigerte sich zunächst, sich einer Versorgung durch die hinzugerufenen Rettungskräfte zu unterziehen. Bei dem Mann fanden die eingesetzten Beamten die zuvor vermissten Taschen auf. Die Tasche wurde sichergestellt. Der stark alkoholisierte 23-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Derzeitigen Erkenntnissen nach ist es in der Nacht zwischen den drei Männern und evtl. weiteren Personen zu einer Schlägerei gekommen. Wer kann weitere Angaben dazu machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

