Polizei Gütersloh

POL-GT: Exhibitionist flüchtet mit schwarzem Fahrrad

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Samstagnachmittag (19.04., 16.00 Uhr) wurden Zeugen auf einen Mann aufmerksam, welcher sich in schamverletzender Weise zeigte.

Der Mann stand auf einem frei zugänglichen Grundstück an der Straße Am Werl und schaute in das angrenzende Freibad. Als er von einem Zeugen angesprochen worden ist, flüchtete er auf einem schwarzen Damenfahrrad. Der Exhibitionist machte einen alkoholisierten Eindruck, war schätzungsweise 50-55 Jahre alt, hatte eine korpulente Statur und graue Haare. Am Samstagnachmittag trug er ein rotes T-Shirt und eine Jeanshose.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Mann machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell