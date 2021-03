POL-LB: Schönaich: Balkonbrand

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Vermutlich aufgrund einer noch glühenden Zigarette, die sich in einer Chipstüte befand, fing es am Dienstag gegen 22.25 Uhr auf dem Balkon eines Wohnhauses an zu brennen. Diesbezüglich rückte die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Schönaich mit 20 Wehrleuten und vier Fahrzeugen in die Straße "Steinernes Gässle" in Schönaich aus. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte versuchten Bewohner den Brand selbstständig zu löschen. Die restlichen Löscharbeiten führte dann die Feuerwehr durch. Personen kamen nicht zu Schaden. Durch die Flammen wurden allerdings eine Sichtschutzwand, die Fassade und der Balkon selbst in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.

