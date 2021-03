Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen/Enz: Unfallflucht mit hohem Schaden

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich durch einen Lkw oder einen größeren Anhänger wurde der Schaden an einem Mercedes verursacht, der zwischen Montag 20:00 Uhr und Dienstag 7:00 Uhr am Fahrbahnrand der Straße "Am Wolfsberg geparkt war. Vermutlich beim Vorbeifahren wurde der Pkw vorne links stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Das Polizeirevier Vaihingen/Enz, Tel. 07042 941-0, bittet um sachdienliche Hinweise.

