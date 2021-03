Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Verkehrsunfall in der Stuttgarter Straße

Ludwigsburg (ots)

Als ein 56-jähriger Ford-Lenker am Montag gegen 16:50 Uhr vom Gelände einer Tankstelle in der Stuttgarter Straße in Vaihingen an der Enz wieder auf die Fahrbahn einfahren wollte, kam es zur Kollision mit dem Ford eines 44-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 56-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und der Mann musste sich in der Folge einer Blutentnahme in einem Krankenhaus unterziehen. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell