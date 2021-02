Polizei Bielefeld

POL-BI: Schneepflug auf der Autobahn touchiert

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Gütersloh - Künsebeck - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 bitten um Mithilfe bei der Aufklärung einer Unfallflucht, die sich am Dienstag, 09.2.2021, auf der A 33 in Höhe der Ortschaft Künsebeck und in Fahrtrichtung Osnabrück ereignete.

Ein 23-jähriger Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Oelde war mit seinem orangen Lkw und Räumschild auf dem Seitenstreifen der A 33 unterwegs, um Schnee zu räumen. Während des Wintereinsatzes nahm er gegen 15:15 Uhr einen Knall wahr, als ein Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen an dem Räumfahrzeug vorbeifuhr. Der Auflieger des bislang unbekannten Silozuges touchierte das Räumschild des Mercedes Lkw.

Bei dem Anstoß wurden der linke Abstandshalter des Räumschildes und eine Warnleuchte beschädigt. Der Sachschaden wurde auf etwa 400 Euro geschätzt. Der Sattelzug war schwarz, trug eine gelbe Aufschrift und könnte aus dem Bereich Vechta (VEC) stammen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

