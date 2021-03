Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Mehrere Einbrüche im Innenstadtbereich und Bahnhofsnähe

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Einbruchsversuche in den letzten Tagen beschäftigen zurzeit die Ermittler des Polizeireviers Kornwestheim. Die Taten ereigneten sich alle zwischen dem Bahnhof und der Stuttgarter Straße. Bislang ist noch nicht klar, ob ein Tatzusammenhang besteht.

Am Bahnhofsplatz, in der Hermannstraße, der Johannesstraße und der Joseph-Haydn-Straße versuchte ein bislang unbekannter Täter die Eingangstüren aufzuhebeln. Am Tatort in der Güterbahnhofstraße versuchte man es sogar zweimal. Die verursachten Sachschäden variieren je nach Tür zwischen 300 Euro und 1000 Euro. Der Schwerpunkt der Taten muss sich zwischen Donnerstag und Freitag ereignet haben. In einem Fall in der Güterbahnhofstraße vermutet man die Tatausführung zwischen Samstag und Montag.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Tel. 07154 1313 0 mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen.

