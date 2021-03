Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Ochsenbach: Zwei leichtverletzte Motorradfahrer nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Zwei leichtverletzte Motorradfahrer und etwa 10.000 Euro Gesamtschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag gegen 18:00 Uhr auf der Dorfstraße in Sachsenheim-Ochsenbach. Ein 18-jähriger Motorradfahrer war gemeinsam mit seiner ebenfalls 18 Jahre alten Sozia auf der Dorfstraße in Richtung Zaberfeld unterwegs, als eine 28-jährige Opel-Lenkerin die beiden wohl im Kreuzungsbereich mit der Blankenhornstraße übersah. Die Frau wollte geradeaus weiter in die Dorfstraße einfahren, als es zum Unfall kam und die beiden jungen Leute in der Folge stürzten. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten vor Ort.

