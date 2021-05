Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040521-319: Versuchter Einbruch in Supermarkt

Bergneustadt (ots)

Am Wochenende haben Unbekannte versucht, in einen Supermarkt in der Kölner Straße in Bergneustadt einzubrechen.

Im Tatzeitraum zwischen 21 Uhr am Freitag und 7 Uhr am Montagmorgen (3. Mai) hebelten sie an der Hintertür des Geschäfts, schafften es allerdings nicht, die Tür zu öffnen.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell