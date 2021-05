Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040521-317: Kollision mit Pedelecfahrerin

Gummersbach (ots)

Bei einem Unfall an der Kreuzung Dieringhauser Straße / Neudieringhauser Straße ist am Montag (3. Mai) eine 79-jährige Pedelecfahrerin schwer verletzt worden.

Zur Unfallzeit, um 11:10 Uhr, war die Ampelanlage an der Kreuzung nicht in Betrieb. Ein 64-jähriger Gummersbacher beabsichtigte, von dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts kommend, mit seinem BMW nach rechts auf die Dieringhauser Straße abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit der Pedelecfahrerin, die auf dem Rad-/Gehweg in Richtung Vollmerhausen fuhr. Durch die Kollision zog sich die 79-Jährige schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell