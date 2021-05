Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 030521-315: Kriegerdenkmal beschädigt

Gummersbach (ots)

Unbekannte haben am Sonntag (2. Mai) auf dem Platz vor dem Kriegerdenkmal in der Straße "Am Kerberg" ein Lagerfeuer entzündet. Um 19:20 Uhr entdeckte die Feuerwehr die noch glühende Feuerstelle. Durch die entstandene Hitze ist das Mauerwerk des Kriegerdenkmals beschädigt worden. Die Wand ist nun schwarz verfärbt und einzelne Stücke der Backsteine sind herausgebrochen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 1 in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

