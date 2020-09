Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Raubüberfall: Seniorin verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Kaiserslautern (ots)

Ein Unbekannter hat am späten Donnerstagabend eine 74-Jährige in der Friedrichstraße überfallen. Die Frau wurde von dem Täter leicht verletzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Als die Seniorin kurz nach 21.30 Uhr nach Hause kam und die Haustür öffnete, folgte ihr ein Mann ins Treppenhaus. Er forderte Geld von der Frau. Der Täter attackierte die 74-Jährige und verletzte sie. Mit der Handtasche der 74-Jährigen flüchtete der Mann. Die Frau wandte sich an die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Wem ist am Donnerstagabend in der Innenstadt ein etwa 20 bis 25 Jahre alter Mann aufgefallen? Der Verdächtige ist circa 1,65 Meter groß, sehr schlank und hat einen dunklen Teint. Der Unbekannte war mit einem weißen Kapuzen-Shirt bekleidet. Er erbeutete eine blaue Ledertasche mit Bargeld in geringer zweistelliger Höhe. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

