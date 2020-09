Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wohnung unter Wasser gesetzt

Kaiserslautern (ots)

Ein 75-Jähriger hat am Donnerstag im Benzinoring seine Wohnung unter Wasser gesetzt. Der Mann hatte sich am frühen Abend Wasser in die Badewanne eingelassen. Während der Senior auf sein Bad wartete, schlief er ein. Die Wanne lief über. Vom Badezimmer aus suchte sich das Wasser den Weg bis in eine darunterliegende Wohnung. Dort floss das Nass am Türrahmen herab. Weil die Bewohnerin nicht zu Hause war, veranlasste die Polizei vorsorglich die Öffnung der Tür. Glücklicherweise hielt sich der Schaden in Grenzen. Es konnten lediglich zwei nasse Stellen an einer Zimmerdecke festgestellt werden. Die Wohnung des 75-Jährigen hatte mehr abgekriegt. |erf

