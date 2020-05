Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Versammlung in der Hansestadt Stralsund

Stralsund (ots)

Am 25.05.2020 in der Zeit von 19.00 bis 20.30 Uhr führte das Polizeihauptrevier Stralsund mit eigenen und unterstellten Kräften des Landesbereitschaftspolizeiamtes anlässlich einer angemeldeten Versammlung der Volksinitiative "Sofort zurück zur Demokratie" in der Stralsunder Altstadt einen Einsatz durch.

Im Vorfeld hatte der Veranstalter eine Versammlung zum Thema "Grundrechte schützen, Freiheit wahren" angemeldet. Nach einer Mahnwache auf dem Alten Markt wollte er zum Neuen Markt und anschließend zurück zum Alten Markt gehen. Darauf verzichtete der Veranstalter jedoch und führte vor dem Rathaus auf dem Alten Markt eine stationäre Versammlung durch, welche gegen 20:25 Uhr durch den Leiter beendet wurde.

Die Versammlung verlief ohne besondere Vorkommnisse.

