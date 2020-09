Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrüger versuchen Seniorin einzuschüchtern

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern)

Mit einer Bandansage per Telefon haben Betrüger am Donnerstag versucht, eine Frau aus Enkenbach-Alsenborn hereinzulegen. Wie die Seniorin der Polizei meldete, hatte sie gegen 14 Uhr einen merkwürdigen Anruf erhalten.

Eine Stimme vom Band teilte ihr mit, dass beim "Mahngericht Stuttgart" ein Pfändungsbeschluss gegen sie vorliege. Wenn sie an einer außergerichtlichen Einigung interessiert sei, könne sie dies durch Drücken der Taste 1 am Telefon in die Wege leiten.

Weil die Frau sich sicher war, dass sie keine Schulden hat und die Geschichte mit dem Pfändungsbeschluss gelogen ist, drückte die Seniorin keine weiterführende Taste, sondern legte einfach auf und verständigte stattdessen die Polizei.

Betrüger versuchen oft, ihre Opfer einzuschüchtern und unter Druck zu setzen. Deshalb: Nicht erschrecken, wenn Sie einen solchen Anruf erhalten! Am besten: Ruhe bewahren, nicht auf die Forderungen eingehen und die Polizei einschalten. |cri

