Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrugsversuch mit Mahnschreiben

Landkreis Kaiserslautern (ots)

Einen ganz offensichtlichen Betrugsversuch hat ein Mann aus der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn am Donnerstag angezeigt. Er hatte am Tag zuvor einen Brief in Empfang genommen, der an seine bereits verstorbene Schwiegermutter adressiert war. Der Inhalt: Ein Mahnschreiben für eine Rechnung über mehrere hundert Euro.

Dass hier etwas nicht stimmt, lag jedoch auf der Hand: Die ursprüngliche Rechnung stammte aus dem Jahr 2020 - die Schwiegermutter ist jedoch bereits 2019 verstorben. Der Mann geht deshalb davon aus, dass es sich um einen versuchten Betrug handelt, und erstattete Anzeige. Die Ermittlungen laufen. |cri

