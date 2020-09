Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe nutzen Renovierungsarbeiten aus

Kaiserslautern (ots)

Die Renovierungsarbeiten in einem Wohnhaus im Gersweilerweg haben unbekannte Täter für einen Diebstahl ausgenutzt. Am Donnerstag fiel auf, dass sich offenbar Unbefugte in der Nacht zu Donnerstag Zutritt zum derzeit unbewohnten Gebäude verschafft und sich verschiedene Gegenstände unter den Nagel gerissen haben. Als die ersten Handwerker auf der Baustelle eintrafen, stand die Haustür offen.

Ersten Überprüfungen zufolge haben die Eindringlinge ein Baustellenradio, Werkzeug, einen Fernseher, eine Goldkette sowie eine Champagnerflasche mitgenommen.

Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Von den Tätern fehlt noch jede Spur. Zeugen, denen in der Zeit zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

