Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.08.2020 mit Berichten aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Obersulm: Ohne Fahrerlaubnis gefahren

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Obersulm wurde ein Mann mit seinem Fahrzeug angehalten, der keine Fahrerlaubnis besaß. In der Nacht auf Freitag, gegen 22.45 Uhr, überprüften Polizeibeamte den 21-Jährigen mit seinem Audi A4 in der Straße "Untere Gasse". Hierbei stellten die Polizisten fest, dass der junge Mann gar nicht das Auto hätte fahren dürfen, denn er besaß keinen Führerschein. Nun muss der 21-Jährige mit einer Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Untereisesheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Ein Unbekannter beschädigte am Donnerstagnachmittag mit seinem Fahrzeug einen geparkten Pkw in Untereisesheim. Zwischen 14.45 Uhr und 15.05 Uhr stand der Opel Insignia auf einem der Parkplätze in der Hauptstraße. Vermutlich touchierte innerhalb dieser 20 Minuten der Unfallverursacher das Auto mit seinem Wagen und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Neckarsulm: Kind von Fahrrad angefahren

Am Donnerstagmorgen wurde ein 12-Jähriger mit seinem Fahrrad von einem Pkw in Neckarsulm angefahren und verletzt. Gegen 09.45 Uhr fuhr das Kind in Richtung der Rötelstraße und überquerte den Zebrastreifen bei dem dortigen Kreisverkehr mit seinem Zweirad. Im selben Moment fuhr ein 49-Jähriger mit seinem Seat Leon aus dem Kreisverkehr. Beide Fahrzeuge kollidierten, woraufhin der 12-Jährige zu Fall kam. Durch den Sturz wurde der Junge leicht verletzt.

Lauffen am Neckar: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Am Donnerstagabend fuhr eine 18-Jährige mit ihrem Pkw auf ein vorausfahrendes Auto in Lauffen am Neckar auf. Gegen 22.30 Uhr befuhr die junge Frau mit ihrem Hyundai die Bundesstraße 27 im Bereich der Wehrbrücke, als sie vermutlich aus Unachtsamkeit auf den vorausfahrenden VW eines 20-Jährigen auffuhr. Bei dem Zusammenprall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro.

Heilbronn: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht!

In Heilbronn beschädigte am Mittwochnachmittag ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen geparkten Pkw. Der VW T5 stand im Zeitraum von 15.00 Uhr bis 16.30 Uhr auf den Parkflächen entlang der Rollwagstraße. In dieser Zeit prallte der Unfallverursacher mit seinem Gefährt gegen den VW und flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um Schaden zu kümmern. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 104 2500, zu melden.

Heilbronn: Versuchter Rollerdiebstahl

Drei Jugendliche versuchten am Donnerstagabend einen Roller in Heilbronn zu stehlen. Gegen 17.45 Uhr wurden die Täter von einer Streifenbesatzung beobachtet, wie sie sich in der Theresienstraße an einem abgestellten Leichtkraftrad zu schaffen machten. Als die Drei den Streifenwagen erblickten, ergriffen sie die Flucht. Nach einer kurzen Verfolgung wurde ein 17-Jähriger festgenommen. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den verbleibenden zwei Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei, Telefon 07131 104 2500, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1018

E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell