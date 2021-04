Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Sachbeschädigungen an Grundschule.

Lippe (ots)

Zwischen vergangenem Freitag und Dienstagnachmittag randalierten Unbekannte auf dem Schulgelände der Grundschule am Schlingweg. Die Täter zerstörten dort aufgestellte Vogelhäuschen und rissen Pflanzen aus den Beeten. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell