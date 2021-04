Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung.

Lippe (ots)

Das Feuer, das am vergangenen Freitag eine Lagerhalle an der Herforder Straße komplett zerstört hatte, richtete Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro an. Die Ermittler der Polizei konnten das Gebäude nicht betreten, da es einsturzgefährdet ist. Es gibt keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung.

