Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Vechta von Sonntag dem 18.04.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Sichergestelltes Fahrzeug nach Tuning

Am 17.04.2021, gegen 12:20 Uhr, kontrollieren Polizeibeamte des PK Vechta den VW Golf eines 20-jährigen Lohners im Bereich der Innenstadt Vechtas. Das Fahrzeug ist aufgrund seiner Gesamtlautstärke aufgefallen. Im Verlauf der Verkehrskontrolle stellt sich nach einer Schallpegelmessung heraus, dass der Pkw deutlich lauter ist, als vorgeschrieben. Aus diesem Grund wird der Pkw sichergestellt und einem Prüfinstitut vorgeführt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis wird ebenfalls eingeleitet.

Bakum - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien In der Nacht vom 16.04.2021 auf den 17.04.2021 verunreinigt ein unbekannter Täter den Klinker der katholischen Kirchengemeinde St. Vitus in Vestrup, indem er mit silberner Sprühfarbe Worte in einer Fremdfarbe an die zur Straße gelegene Außenwand sprüht. Es wird eine Strafanzeige gegen Unbekannt geführt. Weitere Ermittlungen dauern an.

Vechta - Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten Am 17.04.2021, gegen 19:57 Uhr, ist es in Vechta beim Stoppelmarkt zu einem Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten jungen Personen gekommen. Der 18-jährige Vechtaer befuhr die Straße Hof to Aite. An der Kreuzung Holzhausen fuhr er geradeaus in Richtung Stoppelmarktgelände und missachtete hierbei die Vorfahrt der von rechts kommenden 18-jährigen Goldenstedterin. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw, wodurch beide Fahrer sowie ihre 17- und 19-jährigen Beifahrer leicht verletzt wurden. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Vechta - Hilfloser Autofahrer

Am 17.04.2021, gg. 21:00 Uhr, parkte ein 89-jähriger PKW-Fahrer aus Bremerhaven sein Fahrzeug auf der B69 in Vechta. Er war orientierungslos und konnte den Weg nach Hause nicht mehr finden. Die Person konnte einem Angehörigen übergeben werden, die Führerscheinstelle wurde benachrichtigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell