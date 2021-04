Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PK Vechta von Samstag dem 17.04.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Visbek

Am Fr., 16.04.2021, gg .16.45 h befuhr ein 15-jähriger aus Visbek mit seinem Kleinkraftrad der Marke Simson die Rechterfelder Straße in Visbek, obwohl er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in Vechta/ OT Langförden Am Fr., 16.04.2021, gg. 14:52 Uhr, kommt es in Vechta/ OT Langförden zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 48-jährige Vechtaerin befährt mit ihrem PKW die Hauptstraße und beabsichtigt nach links auf das Gelände eines Verbrauchermarktes abzubiegen. Dabei übersieht sie den entgegenkommenden 17-jährigen Motorradfahrer aus Langförden. Es kommt zu einem Zusammenstoß, bei dem der 17-Jährige leicht verletzt wird.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 16.04.2021, gegen 18:40 Uhr, konnte ein 26-jähriger Lohner mit dem Pkw auf der Lindenstraße kontrolliert werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in Vechta Am 16.04.2021, gegen 12:14 Uhr, befährt der 63-jährige Oldenburger mit seinem Kraftrad die Oldenburger Straße (B69) in Richtung Oldenburg. Im Kreuzungsbereich Mühlendamm / Lange Straße bemerkt er den an der roten Ampel stehenden Pkw und fährt auf diesen auf. Der Kradfahrer wird dabei leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell